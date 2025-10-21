Скидки
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

В сезоне-2025/2026 в НБА сыграют рекордные 135 иностранцев из 43 стран

Комментарии

На старте сезона-2025/2026 в НБА заявлены 135 иностранных игроков, представляющих 43 страны на шести континентах.

Все 30 клубов лиги имеют хотя бы одного легионера, а «Атланта» повторила рекорд по числу иностранных баскетболистов в составе — 10 человек. Среди стран с наибольшим представительством в НБА (помимо США) — Канада (23), Франция (19) и Австралия (13). Об этом сообщает NBA Communications.

Фото: NBA Communications

Ранее рекорд по числу иностранных игроков (125) был установлен в сезоне-2023/2024, а рекорд по количеству стран — в сезоне-2017/2018. Среди легионеров — действующие чемпионы НБА, MVP и участники Матчей всех звёзд.

Комментарии
