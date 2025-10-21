Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис: готовились к матчу с «Мегой» со всем уважением

Пистиолис: готовились к матчу с «Мегой» со всем уважением
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис рассказал о подготовке команды к матчу с сербской «Мегой» в рамках WINLINE Basket Cup. По его словам, участие в кубке предполагает иной подход, чем к обычным встречам Лиги, и требует особой работы с командой.

«Это немного другое соревнование, психология, подход, соперник. Кубок добавит иного вкуса болельщикам и команде. Ожидаю увидеть существенную разницу по сравнению с матчами лиги. Готовились к встрече с «Мегой» со всем уважением. Мы – команда, которая уделяет много внимания деталям. Раньше с ними не встречались, пришлось проделать дополнительную работу, чтобы лучше понять соперника и передать эти данные игрокам», — приводит слова Пистолиса официальный сайт лиги.

Материалы по теме
Сани Бечирович: «Зенит» намерен бросить вызов доминированию ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android