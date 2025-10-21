Пистиолис: готовились к матчу с «Мегой» со всем уважением

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис рассказал о подготовке команды к матчу с сербской «Мегой» в рамках WINLINE Basket Cup. По его словам, участие в кубке предполагает иной подход, чем к обычным встречам Лиги, и требует особой работы с командой.

«Это немного другое соревнование, психология, подход, соперник. Кубок добавит иного вкуса болельщикам и команде. Ожидаю увидеть существенную разницу по сравнению с матчами лиги. Готовились к встрече с «Мегой» со всем уважением. Мы – команда, которая уделяет много внимания деталям. Раньше с ними не встречались, пришлось проделать дополнительную работу, чтобы лучше понять соперника и передать эти данные игрокам», — приводит слова Пистолиса официальный сайт лиги.