«Майами» не предложил Тайлеру Хирроу продление контракта до конца сезона

Защитник «Майами Хит» Тайлeр Хирроу не подпишет новое соглашение с клубом в этом году. Срок, до которого защитник мог оформить трёхлетнее продление на сумму до $ 149,7 млн, истек в понедельник, 21 октября. Клуб и представители игрока вели переговоры, однако официального предложения баскетболисту не поступило.

«Я был бы рад, если бы мы что-то сделали этим летом. Я был здесь шесть лет, и считаю, что чего-то заслужил. Это часть причины, по которой я хотел бы подписать продление, но это не главное в данный момент. На первом месте для меня сейчас победы команды. У меня остаются два года по текущему контракту, и, если мы не договоримся, это не станет проблемой для организации. Я рад быть здесь и хочу сосредоточиться на сезоне», — приводит слова Хирроу Miami Herald.