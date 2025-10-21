«Олимпиакос» предложил Джареду Батлеру двухлетний контракт на $ 3 млн — инсайдер

Греческий клуб «Олимпиакос» готов подписать с 25-летним разыгрывающим Джаредом Батлером двухлетний контракт на $ 3 млн с бонусами. Об этом сообщил инсайдер Маттео Андреани на своей странице в социальной сети.

В этом году Батлер заключил с «Финикс Санз» негарантированный годовой контракт и провёл четыре предсезонных матча, набирая в среднем 15,5 очка и 4,2 передачи за игру. После этого клуб отказался от его услуг.

В сезоне-2025/2026 Джаред выступал за «Филадельфию» и «Вашингтон». За 60 встреч он в среднем набирал девять очков, 1,8 подбора и 3,7 передачи за 17 минут на площадке.

