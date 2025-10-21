Скидки
Леброн Джеймс назвал «Кливленд» командой под наибольшим давлением перед сезоном

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что именно «Кливленд Кавальерс» испытывает наибольшее давление перед стартом сезона НБА-2025/2026.

«Думаю, они испытывают наибольшее давление из всех команд перед началом сезона. И думаю, оно идёт изнутри. «Кавальерс» играют в отличный баскетбол. Мяч постоянно в движении, они много пасуют. Они хорошо идут в дриблинг, хорошо бросают и хорошо отдают передачи. Создаётся впечатление, что они сами на себя давят, чтобы совершить следующий рывок. Они, наверное, думают: «Это мы могли бы играть в финале против «Оклахомы», – сказал Леброн Джеймс в подкасте Mind the Game.

