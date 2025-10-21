Эйс Бэйли может пропустить первый матч «Юты» в сезоне из-за гриппа

Новичок «Юты Джаз» Эйс Бэйли может не выйти на площадку в стартовом матче регулярного сезона с «Лос-Анджелес Клипперс». По данным журналиста The Salt Lake Tribune Энди Ларсена, причиной возможного отсутствия 19-летнего форварда стал грипп. Об этом Ларсен сообщил на своей странице в социальной сети.

Бэйли был выбран «Ютой» под пятым номером драфта НБА 2025 года. Ранее игрок пропустил последнюю предсезонную встречу с «Портлендом» из-за болей в коленях. По информации из клуба, эта травма не вызывает опасений, однако болезнь поставила под вопрос участие новичка в его дебютном матче за « Юту Джаз».