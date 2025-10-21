Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эйс Бэйли может пропустить первый матч «Юты» в сезоне из-за гриппа

Эйс Бэйли может пропустить первый матч «Юты» в сезоне из-за гриппа
Комментарии

Новичок «Юты Джаз» Эйс Бэйли может не выйти на площадку в стартовом матче регулярного сезона с «Лос-Анджелес Клипперс». По данным журналиста The Salt Lake Tribune Энди Ларсена, причиной возможного отсутствия 19-летнего форварда стал грипп. Об этом Ларсен сообщил на своей странице в социальной сети.

Бэйли был выбран «Ютой» под пятым номером драфта НБА 2025 года. Ранее игрок пропустил последнюю предсезонную встречу с «Портлендом» из-за болей в коленях. По информации из клуба, эта травма не вызывает опасений, однако болезнь поставила под вопрос участие новичка в его дебютном матче за « Юту Джаз».

Материалы по теме
Представлен топ-10 самых молодых игроков НБА сезона-2025/2026, Егор Дёмин — вне списка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android