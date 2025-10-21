Яннис Адетокунбо: мы не фавориты, но станем проблемой для других команд

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что команда не рассматривает себя главным претендентом на титул, но уверена в своём потенциале и готова соперничать с любыми командами НБА.

«Мы не фавориты, однако станем проблемой для других команд. Мы будем опасными. Команда выстроена так, что она действительно очень, очень опасна. У нас есть снайперы, плеймейкеры, дриблёры и защитники. Мы можем меняться в обороне, у нас есть «большой», который растягивает площадку. Всё построено правильно, чтобы мы могли заявить о себе. Сначала наша цель — старт сезона, потом — сохранить здоровье, а дальше — попасть в плей-офф и попытаться выиграть серию», — приводит слова Адетокунбо ClutchPoints.