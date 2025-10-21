Жорди Фернандес: «Бруклин» будет осторожно увеличивать игровое время Егора Дёмина

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес заявил, что клуб планирует постепенно увеличивать игровое время российского разыгрывающего Егора Дёмина после перенесённой травмы.

«Я не могу назвать точное количество минут, но нам нужно действовать осторожно. Мы будем постепенно увеличивать его нагрузку — это очень важно для нас», — приводит слова Фернандеса журналист Эрик Слейтер на своей странице в социальной сети.

Во время Летней лиги НБА Дёмин получил разрыв подошвенной фасции, из-за чего пропустил значительную часть подготовки к сезону. В предсезонке новичок «Бруклина» успел выйти на площадку лишь в одной игре — с «Торонто». За 19 минут он набрал 14 очков, сделал пять подборов и отдал одну передачу.