Семикратный чемпион НБА назвал топ-5 игроков в истории «Лейкерс»

Семикратный чемпион НБА и бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Роберт Орри поделился мнением о пяти величайших баскетболистах в истории калифорнийской команды.

«Когда все называют свой топ-5 игроков, то обычно сразу убирают Джордана, потому что он вне конкуренции. Я поступлю так же — только с Мэджиком Джонсоном. Он просто на совершенно другом уровне. Думаю, то, что сделал Карим Абдул-Джаббар, — невероятно. Мы всегда говорим о величайших игроках, но редко упоминаем его. Это неуважение. Он ведь единственный, из-за кого менялись правила игры», — сказал Ори на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

Далее в список Орри вошли Джерри Уэст, Шакил О’Нил и Коби Брайант. Пятым он назвал не игрока, а тренера — Фила Джексона.

«Это будет странный выбор, но мой пятый выбор — Фил. Я знаю, он не играл, но именно он смог объединить Шака и Коби», — сказал Орри.

Шакил О'Нил обратился к Мэджику Джонсону:

