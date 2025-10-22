Скидки
Карточка с дебютного сезона Джордана в НБА продана по рекордной цене на аукционе

Коллекционная карточка с подписью Майкла Джордана с его дебютного сезона в НБА была продана на аукционе по рекордной цене. Об этом информирует The Athletic со ссылкой на аукционный дом Goldin Auctions.

Экземпляр из серии Fleer 1986–87, сохранившийся почти в идеальном состоянии, был продан за $ 2,7 млн. Ранее аналогичный экземпляр был реализован за $ 2,5 млн через аукцион Joopiter.

«Карточки величайших спортсменов всех времён с их автографами — это вершина коллекционирования. Этот рекорд подтверждает не только долговечие наследия Джордана, но и растущую ценность карточек с автографом, особенно когда они в идеальном состоянии», — заявил основатель и генеральный директор аукционного дома Кен Голдин.

