Стефен Карри назвал шесть игроков, которые могут стать лицами НБА в ближайшее время

Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос по поводу следующего нового лица лиги. По словам Стефена, он не придаёт этой теме особого значения и верит, что всё решится естественным образом.

«Эти вещи решаются сами собой. Надеюсь, у игроков есть энергия и желание быть великими послами игры, кто бы они ни были», — приводит слова Карри The Athletic.

Баскетболист назвал несколько кандидатов, которые, по его мнению, могут возглавить лигу в ближайшие годы: Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») и Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

«Я не зацикливаюсь на этом. Когда я только начинал, таких разговоров не было. Пока не попадёшь в финал, никто не обсуждает, кто же лицо лиги», — добавил Карри.

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона: