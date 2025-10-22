Форвард ЦСКА Самсон Руженцев: уехал в Америку, а там баскетбол вообще другой

Лёгкий форвард ЦСКА Самсон Руженцев ответил на вопрос по поводу своего становления как баскетболиста. Спортсмен выступал в США на школьном уровне. Позже там же играл в NCAA, а потом подписал контракт с сербским клубом «Мега».

– Ты в России прошёл школу становления в баскетболе, ты в Штатах играл и в школе, и в университете и, получается, в Европе, в Сербии, даже на Балканах. Какие акценты, возможно, в каждой школе ты бы мог выделить и рассказать о них?

– Сто процентов. Ну я бы сказал, что всё равно наша школа… она тоже европейская школа, очевидно. И здесь, до того как я уехал в Америку, я получил такую базу просто. То есть во сколько я уехал? В 16 лет. До 16 лет ты не прямо настолько сильно погружаешься во взрослый баскетбол, только начинаешь изучать азы, а потом получилось так, что я уехал в Америку, а там баскетбол вообще другой. То есть там больше, как называется, бей-беги.

Нужно быть сильнее индивидуально, атлетизм, быстро принимать решения. Вот это всё высоко развивается там, и как будто бы на тот момент большой акцент был моей игры на это, а потом я как раз оказался в «Меге», в балканской школе, которая полностью противоположная этому баскетболу. И там мне пришлось перестраиваться и быстро схватывать, потому что это был первый профессиональный сезон мой, и время, роль моя была вообще не гарантирована.

Нужно было что-то, так сказать, на стол принести. И поэтому быстро пытался схватывать, перестраиваться. И вот за счёт этого случился такой симбиоз, можно сказать, двух школ, – сказал Руженцев на канале «Время на атаку» в YouTube.

Егор Дёмин с первого раза выбил страйк ракеткой: