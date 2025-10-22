Скидки
Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Форвард ЦСКА Руженцев назвал новую тенденцию в современном баскетболе

Лёгкий форвард ЦСКА Самсон Руженцев поделился мнением о современном развитии баскетбола.

– Мне кажется, в последние годы даже Евролига становится чуть больше «бей-беги». Не замечал, что игра ещё быстрее становится?
– Ну всё-таки в Евролиге очень много американских баскетболистов тоже. В принципе, я бы сказал, что игра ускоряется. То есть во всех лигах на самом деле. И у нас в лиге есть команды, которые так играют. Это такая новая тенденция, – сказал Руженцев на канале «Время на атаку» в YouTube.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Самсон к настоящему моменту принял участие в пяти матчах, в которых в среднем набирал 8,4 очка, делал 3,4 подбора и 1,2 передачи.

