Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Игрок ЦСКА Самсон Руженцев объяснил, почему в 2024 году принял решение уйти в аренду

Лёгкий форвард ЦСКА Самсон Руженцев рассказал, почему в 2024 году перешёл в пермскую «Парму» на правах аренды. По окончании прошлого сезона Самсон вернулся в ЦСКА.

«Может показаться, что всё было неплохо, и так и было до определённого момента. И можно было не заметить, но на самом деле вторую половину сезона, вот второго моего сезона в ЦСКА, я стал значительно меньше играть. То есть потихоньку мои минуты как бы падали, падали, падали, и в принципе у команды тогда не очень всё складывалось, что привело к отставке Эмила Райковича, и пришёл Андреас [Пистиолис]. На тот момент я уже мало играл, прямо практически не выходил. И Андреас, учитывая, что у него было давление… он пришёл прямо в плей-офф и ему нужно было просто побеждать. Так что он взял именно ту ротацию, которая уже была, без каких-либо экспериментов, и поэтому с Андреасом на тот момент я особо шанса не получил. То есть последние полгода я сидел на банке. Понимал, что мы выиграли чемпионат, и это круто… но какой будет следующий год для меня? То есть, скорее всего, сейчас все ребята останутся, все легионеры тоже останутся. Ещё один год я терять не хотел.

Собственно, поэтому я начал вести этот разговор по поводу аренды, и получилось даже так, что в этом плане мне повезло. Андреас не то чтобы меня отпустил…. он даже сам предложил. Говорит: «Ну блин, для меня, конечно, здорово иметь такого игрока в своей команде. Но, скорее всего, место для тебя – какой-то роли – я найти не смогу, поэтому тебе будет здорово поехать куда-то, набраться игрового опыта и уже вернуться, может быть, в качестве другого игрока». Поэтому я и принял такое решение», – сказал Руженцев на канале «Время на атаку» в YouTube.

