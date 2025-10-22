Фото: игроки «Оклахомы» позируют с чемпионскими перстнями на фоне чемпионского баннера

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 3:0 в пользу домашней команды.

Перед стартом матча была проведена особая церемония в честь действующих чемпионов НБА — «Оклахома». Затем баскетболисты «Тандер» сделали совместное фото с чемпионскими перстнями на фоне баннера, символизирующего их победу.

Игроки «Оклахомы» Фото: Кадр из трансляции

Нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.