Фото: игроки «Оклахомы» позируют с чемпионскими перстнями на фоне чемпионского баннера

Фото: игроки «Оклахомы» позируют с чемпионскими перстнями на фоне чемпионского баннера
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 3:0 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Перерыв
51 : 57
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Youngblood, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Карузо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Barnhizer, Митчелл, Хартенштайн
Хьюстон Рокетс: Харрис, Холидей, Томпсон, Дэвисон, Дюрант, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Окоги, Шенгюн, Капела, Грин

Перед стартом матча была проведена особая церемония в честь действующих чемпионов НБА — «Оклахома». Затем баскетболисты «Тандер» сделали совместное фото с чемпионскими перстнями на фоне баннера, символизирующего их победу.

Игроки «Оклахомы»

Игроки «Оклахомы»

Фото: Кадр из трансляции

Нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.

