Главная Баскетбол Новости

Казинс поставил неудобный вопрос о карьерном пике Хардена и феномене Дончича

Казинс поставил неудобный вопрос о карьерном пике Хардена и феномене Дончича
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказал мнение о двойных стандартах, касающихся разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймса Хардена и защитника и одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

«Когда Джеймс Харден находился на пике своей карьеры, многие утверждали: «С таким стилем игры чемпионства не выигрывают». Тогда с этим были согласны почти все. Почему же теперь отношение изменилось, когда речь идёт о Луке, который играет в похожей манере?» — заявил Казинс в рамках программы Run It Back.

Отметим, что основное различие между ними заключается в изменении баскетбольных тенденций: в годы Хардена в «Хьюстоне» его изолированные атаки часто критиковали за «некрасивый» стиль игры. Сейчас же, по данным Second Spectrum, «Лейкерс» с Дончичем создают на 15% больше результативных владений после его проходов с передачей на периметр, чем команды, игравшие через изоляции в 2010-х годах.

