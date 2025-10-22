Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

62-летний Джордан признался, почему ему не хватает баскетбола после завершения карьеры

62-летний Джордан признался, почему ему не хватает баскетбола после завершения карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан рассказал о своём отношении к баскетболу на данный момент. Отметим, что сейчас Джордану 62 года.

«Я уже много лет не брал в руки баскетбольный мяч. Недавно арендовал дом, а у хозяина оказался собственный баскетбольный корт.

Он говорит мне: «Хочу, чтобы ты бросил хотя бы один штрафной». И вот когда я подошёл к линии для броска, я испытывал волнение, какого не ощущал уже много лет.

Иногда мне хочется, чтобы существовала волшебная таблетка: принял её — и снова можешь надеть форму, выйти на площадку и играть в баскетбол, потому что это и есть моя настоящая сущность.

Вот этот дух соперничества, страсть к игре — ради этого я живу. И мне этого очень не хватает», — заявил Джордан в рамках специального интервью на NBC.

Сейчас читают:
От Майкла Джордана до титулов ЦСКА. Какие связи Хиггинса прояснят для «Нетс» кейс Дёмина?
От Майкла Джордана до титулов ЦСКА. Какие связи Хиггинса прояснят для «Нетс» кейс Дёмина?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android