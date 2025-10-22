62-летний Джордан признался, почему ему не хватает баскетбола после завершения карьеры

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан рассказал о своём отношении к баскетболу на данный момент. Отметим, что сейчас Джордану 62 года.

«Я уже много лет не брал в руки баскетбольный мяч. Недавно арендовал дом, а у хозяина оказался собственный баскетбольный корт.

Он говорит мне: «Хочу, чтобы ты бросил хотя бы один штрафной». И вот когда я подошёл к линии для броска, я испытывал волнение, какого не ощущал уже много лет.

Иногда мне хочется, чтобы существовала волшебная таблетка: принял её — и снова можешь надеть форму, выйти на площадку и играть в баскетбол, потому что это и есть моя настоящая сущность.

Вот этот дух соперничества, страсть к игре — ради этого я живу. И мне этого очень не хватает», — заявил Джордан в рамках специального интервью на NBC.