Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Хьюстон Рокетс, результат матча 22 октября 2025, счет 125:124 2OT, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Чемпион НБА «Оклахома» спасла стартовый матч сезона с «Хьюстоном» и выиграла в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 21 на 22 октября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился стартовый матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу во втором овертайме со счётом 125:124 2OT.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 124
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Холмгрен - 28, Митчелл - 16, Уоллес - 14, Уиггинс - 10, Карузо - 8, Дорт - 6, Хартенштайн - 6, Уильямс - 2, Youngblood, Дженг, Barnhizer
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 39, Дюрант - 23, Томпсон - 18, Смит II - 16, Шеппард - 9, Окоги - 8, Адамс - 4, Капела - 4, Исон - 3, Харрис, Холидей, Дэвисон, Грин

«Оклахома» уступала в счёте почти всю вторую половину матча, но в концовке смогла ликвидировать отставание и перевести игру в овертайм, где уже «Хьюстон» смог отыграть шестиочковый разрыв и выйти во второй овертайм.

Самыми результативными игроками матча стали центровой гостей Алперен Шенгюн (39 очков, 11 подборов и 7 передач), разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер (35 очков, 5 подборов и 5 передач) и его одноклубник центровой Чет Холмгрен (28 очков, 7 подборов и 2 передачи).

Комментарии
