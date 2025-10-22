Чемпион НБА «Оклахома» спасла стартовый матч сезона с «Хьюстоном» и выиграла в овертайме

В ночь с 21 на 22 октября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился стартовый матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу во втором овертайме со счётом 125:124 2OT.

«Оклахома» уступала в счёте почти всю вторую половину матча, но в концовке смогла ликвидировать отставание и перевести игру в овертайм, где уже «Хьюстон» смог отыграть шестиочковый разрыв и выйти во второй овертайм.

Самыми результативными игроками матча стали центровой гостей Алперен Шенгюн (39 очков, 11 подборов и 7 передач), разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер (35 очков, 5 подборов и 5 передач) и его одноклубник центровой Чет Холмгрен (28 очков, 7 подборов и 2 передачи).