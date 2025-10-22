Скидки
Шенгюн вошёл в историю стартовых матчей НБА среди центровых с уникальным достижением

Центровой и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда потерпела поражение со счётом 124:125 2ОТ.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 124
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Холмгрен - 28, Митчелл - 16, Уоллес - 14, Уиггинс - 10, Карузо - 8, Дорт - 6, Хартенштайн - 6, Уильямс - 2, Youngblood, Дженг, Barnhizer
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 39, Дюрант - 23, Томпсон - 18, Смит II - 16, Шеппард - 9, Окоги - 8, Адамс - 4, Капела - 4, Исон - 3, Харрис, Холидей, Дэвисон, Грин

Шенгюн провёл на площадке в общей сложности 49 минут, набрав суммарно 39 очков (12 из 24 с игры, где 5 из 8 — трёхочковые; 10 из 11 — штрафные), 11 подборов и семь результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+9».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети X, 23-летний баскетболист стал первым центровым в истории НБА, который в матче открытия регулярного сезона набрал не менее 25 очков, сделал как минимум пять подборов и пять передач, а также забросил пять трёхочковых.

