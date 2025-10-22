Скидки
Видео: последние секунды матча «Оклахома» — «Хьюстон» с бросками на победу

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 125:124 2ОТ в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 124
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Холмгрен - 28, Митчелл - 16, Уоллес - 14, Уиггинс - 10, Карузо - 8, Дорт - 6, Хартенштайн - 6, Уильямс - 2, Youngblood, Дженг, Barnhizer
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 39, Дюрант - 23, Томпсон - 18, Смит II - 16, Шеппард - 9, Окоги - 8, Адамс - 4, Капела - 4, Исон - 3, Харрис, Холидей, Дэвисон, Грин

Отметим, что матч завершился лишь во втором овертайме. В его концовке защитник и лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер сумел заработать фол на себе со стороны форварда «Хьюстона» Кевина Дюранта, для которого это стало шестым персональным замечанием — таким образом, Дюрант был вынужден покинуть площадку.

Гилджес-Александер уверенно реализовал оба последовавших штрафных броска, установив окончательный счёт — 125:124 в пользу «Оклахомы». В последней атаке гостей Джабари Смит-младший не сумел реализовать решающий бросок. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеосюжет ключевых моментов этой концовки.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

