Гилджес-Александер отреагировал на поднятие первого чемпионского баннера «Оклахомы»
Поделиться
Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» (125:124 2ОТ) отреагировал на тот факт, что чемпионский баннер «Оклахомы» сезона-2024/2025 теперь находится под сводами арены.
НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 124
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Холмгрен - 28, Митчелл - 16, Уоллес - 14, Уиггинс - 10, Карузо - 8, Дорт - 6, Хартенштайн - 6, Уильямс - 2, Youngblood, Дженг, Barnhizer
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 39, Дюрант - 23, Томпсон - 18, Смит II - 16, Шеппард - 9, Окоги - 8, Адамс - 4, Капела - 4, Исон - 3, Харрис, Холидей, Дэвисон, Грин
«Это было словно во сне. Было впечатляюще видеть, как поднимается чемпионский баннер, осознавая, что он останется там навсегда.
Чувствовать, что именно наша команда впервые подарила городу чемпионство, — невероятно особенное ощущение. Казалось, что баннер поднимался целую вечность, наверное, минут 10», — рассказал Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.
Комментарии
- 22 октября 2025
-
08:30
-
07:53
-
07:52
-
07:46
-
07:42
-
07:15
-
06:24
-
06:11
-
06:00
-
06:00
-
05:00
-
04:37
-
04:00
-
03:00
-
02:45
- 21 октября 2025
-
23:53
-
23:34
-
22:24
-
22:13
-
21:30
-
21:21
-
21:10
-
19:45
-
19:32
-
19:22
-
19:18
-
18:27
-
18:17
-
18:00
-
17:31
-
17:22
-
17:09
-
17:00
-
17:00
-
16:37