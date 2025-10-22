Гилджес-Александер отреагировал на поднятие первого чемпионского баннера «Оклахомы»

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» (125:124 2ОТ) отреагировал на тот факт, что чемпионский баннер «Оклахомы» сезона-2024/2025 теперь находится под сводами арены.

«Это было словно во сне. Было впечатляюще видеть, как поднимается чемпионский баннер, осознавая, что он останется там навсегда.

Чувствовать, что именно наша команда впервые подарила городу чемпионство, — невероятно особенное ощущение. Казалось, что баннер поднимался целую вечность, наверное, минут 10», — рассказал Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.