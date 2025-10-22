Скидки
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 22 октября 2025, счет 109:119, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

43 очка Дончича с дабл-даблом не помогли «Лейкерс» уйти от проигрыша «Голден Стэйт»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 21 на 22 октября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился стартовый матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между калифорнийскими клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 119:109.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 26, Эйтон - 10, Хатимура - 9, Смарт - 9, Ларэвиа - 5, Хэйс - 4, Винсент - 3, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Колоко
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 31, Карри - 23, Куминга - 17, Хилд - 17, Грин - 8, Подзиемски - 7, Пэйтон II - 6, Richard - 5, Хорфорд - 5, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, которому не хватило одного ассиста для оформления трипл-дабла — на его счету 43 очка, 12 подборов и девять результативных передач.

40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс не принял участия в матче из-за травмы.

В составе победителей самым результативным стал лёгкий форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер, на счету которого 31 очко и пять подборов. Разыгрывающий Стефен Карри, в свою очередь, набрал 23 очка и отдал четыре результативные передачи.

