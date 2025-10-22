43 очка Дончича с дабл-даблом не помогли «Лейкерс» уйти от проигрыша «Голден Стэйт»

В ночь с 21 на 22 октября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился стартовый матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между калифорнийскими клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 119:109.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, которому не хватило одного ассиста для оформления трипл-дабла — на его счету 43 очка, 12 подборов и девять результативных передач.

40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс не принял участия в матче из-за травмы.

В составе победителей самым результативным стал лёгкий форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер, на счету которого 31 очко и пять подборов. Разыгрывающий Стефен Карри, в свою очередь, набрал 23 очка и отдал четыре результативные передачи.