Лука Дончич повторил достижение двух легенд «Лейкерс» на старте регулярного сезона НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Голден Стэйт». На момент написания новости счёт на табло 110:102 в пользу гостевой команды.

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, разыгрывающий и лидер «Лейкерс» Лука Дончич установил уникальное клубное достижение, набрав не менее 40 очков в матче открытия регулярного сезона. Ранее подобным результатом в подобных играх могли похвастаться только члены Зала славы — Коби Брайант и Элджин Бэйлор.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.