19:00 Мск
Лука Дончич повторил достижение двух легенд «Лейкерс» на старте регулярного сезона НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Голден Стэйт». На момент написания новости счёт на табло 110:102 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 26, Эйтон - 10, Хатимура - 9, Смарт - 9, Ларэвиа - 5, Хэйс - 4, Винсент - 3, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Колоко
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 31, Карри - 23, Куминга - 17, Хилд - 17, Грин - 8, Подзиемски - 7, Пэйтон II - 6, Richard - 5, Хорфорд - 5, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, разыгрывающий и лидер «Лейкерс» Лука Дончич установил уникальное клубное достижение, набрав не менее 40 очков в матче открытия регулярного сезона. Ранее подобным результатом в подобных играх могли похвастаться только члены Зала славы — Коби Брайант и Элджин Бэйлор.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.

