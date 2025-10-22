В ночь с 21 на 22 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся первый игровой день нового сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 22 октября

«Оклахома-Сити Тандер» – «Хьюстон Рокетс» — 125:124 2OT;

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 109:119.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»), которому не хватило одного ассиста для оформления трипл-дабла — на его счету 43 очка, 12 подборов и 9 результативных передач.