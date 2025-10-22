Результаты игрового дня НБА 22 октября
В ночь с 21 на 22 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся первый игровой день нового сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 22 октября
«Оклахома-Сити Тандер» – «Хьюстон Рокетс» — 125:124 2OT;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 109:119.
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»), которому не хватило одного ассиста для оформления трипл-дабла — на его счету 43 очка, 12 подборов и 9 результативных передач.
НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 124
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Холмгрен - 28, Митчелл - 16, Уоллес - 14, Уиггинс - 10, Карузо - 8, Дорт - 6, Хартенштайн - 6, Уильямс - 2, Youngblood, Дженг, Barnhizer
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 39, Дюрант - 23, Томпсон - 18, Смит II - 16, Шеппард - 9, Окоги - 8, Адамс - 4, Капела - 4, Исон - 3, Харрис, Холидей, Дэвисон, Грин
НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 26, Эйтон - 10, Хатимура - 9, Смарт - 9, Ларэвиа - 5, Хэйс - 4, Винсент - 3, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Колоко
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 31, Карри - 23, Куминга - 17, Хилд - 17, Грин - 8, Подзиемски - 7, Пэйтон II - 6, Richard - 5, Хорфорд - 5, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер
