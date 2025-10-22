Судьи пропустили момент, когда Дюрант хотел тайм-аут, которого у «Хьюстона» не было

В конце первого овертайма матча открытия регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс» (125:124 2ОТ) судьи допустили ошибку, не отреагировав на то, что лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстона» Кевин Дюрант запросил несуществующий тайм-аут.

Примечательно, что арбитры не пересмотрели эпизод, который согласно правилам должен был привести к техническому фолу. Более того, этот инцидент произошёл при равном счёте 115:115, и у «Оклахомы» была теоретическая возможность выиграть матч уже в первом овертайме.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.