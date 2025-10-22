Судьи пропустили момент, когда Дюрант хотел тайм-аут, которого у «Хьюстона» не было
Поделиться
В конце первого овертайма матча открытия регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс» (125:124 2ОТ) судьи допустили ошибку, не отреагировав на то, что лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстона» Кевин Дюрант запросил несуществующий тайм-аут.
НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 124
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Холмгрен - 28, Митчелл - 16, Уоллес - 14, Уиггинс - 10, Карузо - 8, Дорт - 6, Хартенштайн - 6, Уильямс - 2, Youngblood, Дженг, Barnhizer
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 39, Дюрант - 23, Томпсон - 18, Смит II - 16, Шеппард - 9, Окоги - 8, Адамс - 4, Капела - 4, Исон - 3, Харрис, Холидей, Дэвисон, Грин
Примечательно, что арбитры не пересмотрели эпизод, который согласно правилам должен был привести к техническому фолу. Более того, этот инцидент произошёл при равном счёте 115:115, и у «Оклахомы» была теоретическая возможность выиграть матч уже в первом овертайме.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Комментарии
- 22 октября 2025
-
08:30
-
07:53
-
07:52
-
07:46
-
07:42
-
07:15
-
06:24
-
06:11
-
06:00
-
06:00
-
05:00
-
04:37
-
04:00
-
03:00
-
02:45
- 21 октября 2025
-
23:53
-
23:34
-
22:24
-
22:13
-
21:30
-
21:21
-
21:10
-
19:45
-
19:32
-
19:22
-
19:18
-
18:27
-
18:17
-
18:00
-
17:31
-
17:22
-
17:09
-
17:00
-
17:00
-
16:37