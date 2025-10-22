Единая лига: расписание матчей 22 октября

Сегодня, 22 октября, в рамках регулярного Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоятся два матча. «Чемпионат» подготовил полное расписание игрового дня.

Единая лига. Расписание матчей на 22 октября:

17:30 мск — «Бетсити Парма» — «Самара»;

19:00 мск — УНИКС — «Автодор».

На данный момент лидер сезона — УНИКС, одержавший победы в пяти матчах. За казанским клубом следует московский ЦСКА, на счету которого четыре победы и одно поражение. Замыкает тройку сильнейших МБА-МАИ. У московского клуба такая же разница побед и поражений, как у армейцев.

Ранее форвард армейцев Самсон Руженцев ответил на вопрос по поводу своего становления как баскетболиста.

Материалы по теме Форвард ЦСКА Самсон Руженцев: уехал в Америку, а там баскетбол вообще другой

Главные новости дня: