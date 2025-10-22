Евролига: расписание матчей 22 октября

В среду, 22 октября, в рамках регулярного сезона Евролиги состоится очередной игровой день. Болельщики смогут увидеть один матч. «Чемпионат» представляет расписание предстоящей встречи.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 22 октября (время московское):

21:05. «Маккаби» Тель-Авив — «Реал» Мадрид.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Евролиги стал «Фенербахче», который в финале обыграл «Монако». Турецкий клуб победил со счётом 81:70. Третье место в турнире разыграли две греческие команды. В итоге бронза досталась «Олимпиакосу», обыгравшему «Панатинаикос» — 97:93.

