Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 22 октября

Евролига: расписание матчей 22 октября
Комментарии

В среду, 22 октября, в рамках регулярного сезона Евролиги состоится очередной игровой день. Болельщики смогут увидеть один матч. «Чемпионат» представляет расписание предстоящей встречи.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 22 октября (время московское):

21:05. «Маккаби» Тель-Авив — «Реал» Мадрид.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Евролиги стал «Фенербахче», который в финале обыграл «Монако». Турецкий клуб победил со счётом 81:70. Третье место в турнире разыграли две греческие команды. В итоге бронза досталась «Олимпиакосу», обыгравшему «Панатинаикос» — 97:93.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android