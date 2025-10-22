Расписание матчей баскетбольного Еврокубка на 22 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В среду, 22 октября, в рамках Еврокубка сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогут увидеть шесть матчей. «Чемпионат» подготовил полное расписание предстоящих встреч.

Еврокубок. Расписание матчей на 22 октября (время московское):

19:00. «Бахчешехир» — «Цедевита-Олимпия»;

19:00. «У-БТ» — «Умана Рейер»;

20:00. «Будучность» — «Паниониос»;

20:00. «Хемниц 99» — «Лондон Лайонс»;

20:30. «Бурк» — «Лиеткабелис»;

21:00. «Тренто» — «Тюрк Телеком».

Напомним, чемпионом Еврокубка в прошлом сезоне стал «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

