Расписание матчей баскетбольного Еврокубка на 22 октября

Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
21:05 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка — 2025/2026 на 22 октября

В среду, 22 октября, в рамках Еврокубка сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогут увидеть шесть матчей. «Чемпионат» подготовил полное расписание предстоящих встреч.

Еврокубок. Расписание матчей на 22 октября (время московское):

19:00. «Бахчешехир» — «Цедевита-Олимпия»;
19:00. «У-БТ» — «Умана Рейер»;
20:00. «Будучность» — «Паниониос»;
20:00. «Хемниц 99» — «Лондон Лайонс»;
20:30. «Бурк» — «Лиеткабелис»;
21:00. «Тренто» — «Тюрк Телеком».

Напомним, чемпионом Еврокубка в прошлом сезоне стал «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Стало известно решение Евролиги по вопросу проведения матчей в Израиле — Sport5.co.il

