Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич повторил уникальное достижение Майкла Джордана 1989 года

Комментарии

26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич повторил достижение легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана в первых матчах регулярного чемпионата лиги.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 26, Эйтон - 10, Хатимура - 9, Смарт - 9, Ларэвиа - 5, Хэйс - 4, Винсент - 3, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Колоко
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 31, Карри - 23, Куминга - 17, Хилд - 17, Грин - 8, Подзиемски - 7, Пэйтон II - 6, Richard - 5, Хорфорд - 5, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер

Как информирует Real Sports в социальных сетях, Дончич и Джордан — единственные защитники в истории НБА, которые в подобных матчах достигали следующих показателей в статистике — 40 очков, 10 подборов и пять передач.

Дончич в игре с «Голден Стэйт Уорриорз» (109:119) набрал 43 очка, сделал 12 подборов и девять передач. Джордану подобное достижение покорялось в 1989 году.

Комментарии
