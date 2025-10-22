Дёмин — перед дебютом в НБА: как будто смотрю на чью-то историю со стороны

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Завтра, 23 октября, «Бруклин» сыграет с «Шарлотт Хорнетс». Начало встречи запланировано на 2:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК Шарлотт Хорнетс Шарлотт Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

«Честно? Даже когда я это писал, внутри было странное ощущение. Как будто я смотрю на чью-то историю со стороны. Но это моя история. Завтра мой первый матч в НБА. «Бруклин» сыграет с «Шарлотт».

Я очень рад, что удалось вернуться в строй к началу чемпионата, а предсезонный матч против «Торонто» стал для меня первым с основным составом «Нетс» (всем, кто смотрел этот матч из России, спасибо за поддержку!)» — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

