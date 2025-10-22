Расписание матчей внутрисезонного турнира Единой лиги на 22 октября

Сегодня, 22 октября, состоится очередной игровой день внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup. На эту дату запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Внутрисезонный турнир Единой лиги: расписание на 22 октября:

19:30. ЦСКА (Москва) — «Мега» (Белград, Сербия).

Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы. Помимо ЦСКА и «Меги», в соревнованиях выступают казанский УНИКС, петербургский «Зенит», «Уралмаш» из Екатеринбурга, краснодарский «Локомотив-Кубань», пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа».

