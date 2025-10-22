Расписание матчей НБА на 23 октября

23 октября состоится очередной игровой день нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В общей сложности в рамках регулярного чемпионата будет сыграно 12 матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.
НБА. Расписание на 23 октября (время — московское):
2:00. «Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс»;
2:00. «Орландо Мэджик» — «Майами Хит»;
2:00. «Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс»;
2:30. «Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс»;
2:30. «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»;
3:00. «Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс»;
3:00. «Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс»;
3:00. «Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс»;
4:00. «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс»;
4:30. «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс»;
5:00. «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз»;
5:00. «Финикс Санз» — «Сакраменто Кингз.
Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА:
