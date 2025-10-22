Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей НБА на 23 октября

23 октября состоится очередной игровой день нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В общей сложности в рамках регулярного чемпионата будет сыграно 12 матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

НБА. Расписание на 23 октября (время — московское):

2:00. «Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс»;

2:00. «Орландо Мэджик» — «Майами Хит»;

2:00. «Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс»;

2:30. «Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс»;

2:30. «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»;

3:00. «Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс»;

3:00. «Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс»;

3:00. «Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс»;

4:00. «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс»;

4:30. «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс»;

5:00. «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз»;

5:00. «Финикс Санз» — «Сакраменто Кингз.

