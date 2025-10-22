Скидки
Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей НБА на 23 октября

Расписание матчей НБА на 23 октября
Комментарии

23 октября состоится очередной игровой день нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В общей сложности в рамках регулярного чемпионата будет сыграно 12 матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

НБА. Расписание на 23 октября (время — московское):

2:00. «Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс»;
2:00. «Орландо Мэджик» — «Майами Хит»;
2:00. «Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс»;
2:30. «Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс»;
2:30. «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»;
3:00. «Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс»;
3:00. «Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс»;
3:00. «Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс»;
4:00. «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс»;
4:30. «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс»;
5:00. «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз»;
5:00. «Финикс Санз» — «Сакраменто Кингз.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА. Календарь
НБА. Календарь НБА. Турнирная таблица
Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости

