«Если быть честным...» Редик высказался о Леброне после поражения в матче с «Голден Стэйт»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался об отсутствии лидера команды Леброна Джеймса в стартовом матче сезона с «Голден Стэйт Уорриорз». «Лейкерс» уступили со счётом 109:119, а сам Джеймс, восстанавливающийся после ишиаса, наблюдал за игрой со скамейки.

По словам Редика, в определённые моменты он особенно сильно чувствовал, насколько Джеймс мог бы помочь в атаке.

«Забыть о Леброне сложно. Если быть честным, в первой половине был момент, когда у нас было несколько владений подряд и мы не могли набрать очки против зоны. Тогда я подумал — как же было бы здорово просто отдать мяч Леброну», — сказал Редик на пресс-конференции.

По информации инсайдера ESPN Шамса Чарании, Джеймс продолжит восстановление как минимум до конца октября или середины ноября. Помимо проблем с седалищным нервом, ему необходимо вернуть оптимальную физическую форму, так как из-за травмы он не смог провести полноценное межсезонье.

