Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Баскетбол

«Если быть честным...» Редик высказался о Леброне после поражения в матче с «Голден Стэйт»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался об отсутствии лидера команды Леброна Джеймса в стартовом матче сезона с «Голден Стэйт Уорриорз». «Лейкерс» уступили со счётом 109:119, а сам Джеймс, восстанавливающийся после ишиаса, наблюдал за игрой со скамейки.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 26, Эйтон - 10, Хатимура - 9, Смарт - 9, Ларэвиа - 5, Хэйс - 4, Винсент - 3, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Колоко
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 31, Карри - 23, Куминга - 17, Хилд - 17, Грин - 8, Подзиемски - 7, Пэйтон II - 6, Richard - 5, Хорфорд - 5, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер

По словам Редика, в определённые моменты он особенно сильно чувствовал, насколько Джеймс мог бы помочь в атаке.

«Забыть о Леброне сложно. Если быть честным, в первой половине был момент, когда у нас было несколько владений подряд и мы не могли набрать очки против зоны. Тогда я подумал — как же было бы здорово просто отдать мяч Леброну», — сказал Редик на пресс-конференции.

По информации инсайдера ESPN Шамса Чарании, Джеймс продолжит восстановление как минимум до конца октября или середины ноября. Помимо проблем с седалищным нервом, ему необходимо вернуть оптимальную физическую форму, так как из-за травмы он не смог провести полноценное межсезонье.

