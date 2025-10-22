Фото: голливудский актёр Адам Сэндлер получил именное джерси от «Чикаго Буллз»

Знаменитый голливудский актёр Адам Сэндлер получил именное джерси от команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз». Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба команды.

«Этот игрок захотел сделать несколько фото на нашей базе», — говорится в описании к фотографии.

Фото: https://x.com/chicagobulls

Напомним, завтра, 23 октября, «Чикаго» проведёт первый матч в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. На домашней площадке «Буллз» сыграют с клубом «Детройт Пистонс». Начало матча запланировано на 3:00 по московскому времени.

Сэндлер известен своей любовью к баскетболу. Часто актёра можно увидеть на матчах НБА.

