Баскетбол

Фото: голливудский актёр Адам Сэндлер получил именное джерси от «Чикаго Буллз»

Комментарии

Знаменитый голливудский актёр Адам Сэндлер получил именное джерси от команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз». Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба команды.

«Этот игрок захотел сделать несколько фото на нашей базе», — говорится в описании к фотографии.

Фото: https://x.com/chicagobulls

Напомним, завтра, 23 октября, «Чикаго» проведёт первый матч в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. На домашней площадке «Буллз» сыграют с клубом «Детройт Пистонс». Начало матча запланировано на 3:00 по московскому времени.

Сэндлер известен своей любовью к баскетболу. Часто актёра можно увидеть на матчах НБА.

