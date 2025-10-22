Скидки
Баскетбол

«Многие спрашивают: «Ты в шоке?» Егор Дёмин ответил фанатам

«Многие спрашивают: «Ты в шоке?» Егор Дёмин ответил фанатам
Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями от тренировочного процесса на базе команды. По словам спортсмена, он готов к новым вызовам в своей карьере.

«Первый день в тренировочном центре «Бруклина» был уже давно, но, признаюсь, это как открыть дверь в другой мир. Скорость игры, внимание к деталям, темп. Здесь нет мелочей: каждый пас, каждый шаг, каждый взгляд читается мгновенно.

Многие спрашивают: «Ты в шоке? Это же НБА». Нет. Я не в шоке — я готов. Годы работы в России, сезоны в Испании, международные турниры — всё это было очень хорошей подготовкой. Да, темп здесь выше. Да, конкуренция жёстче. Да, уровень ответственности максимальный. Но это именно та среда, в которую я хотел попасть», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

Дёмин является воспитанником московской школы «Тринта». Кроме того, Егор прошёл академию мадридского «Реала». В настоящий момент ему 19 лет.

