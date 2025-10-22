Скидки
Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Баскетбол Новости

Фото: баскетболист получил чемпионский перстень НБА, не сыграв ни в одном матче лиги

Комментарии

Сербский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Никола Топич получил чемпионский перстень за победу клуба в прошлом сезоне. Награду ему вручил комиссионер лиги Адам Сильвер перед стартовым матчем нового сезона между «Оклахомой» и «Хьюстон Рокетс» (125:124 ОТ).

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 124
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Холмгрен - 28, Митчелл - 16, Уоллес - 14, Уиггинс - 10, Карузо - 8, Дорт - 6, Хартенштайн - 6, Уильямс - 2, Youngblood, Дженг, Barnhizer
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 39, Дюрант - 23, Томпсон - 18, Смит II - 16, Шеппард - 9, Окоги - 8, Адамс - 4, Капела - 4, Исон - 3, Харрис, Холидей, Дэвисон, Грин

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Напомним, Топич был выбран «Оклахомой» под 12-м номером на драфте НБА 2024 года. Спортсмен пропустил весь сезон-2024/2025 из-за разрыва крестообразной связки. Серб — первый игрок в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который стал чемпионом лиги и при этом не принял участия ни в едином матче.

Игроки «Оклахомы» оставили ящики нетронутого шампанского:

