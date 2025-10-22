Скидки
21:05 Мск
Фото: японский пилот Ф-1 Цунода встретился с японским игроком «Лейкерс» Хатимурой

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» в стартовавшем сезоне североамериканской лиги. Также Юки встретился с соотечественником Руи Хатимурой, выступающим за «озёрников». Фотографиями поделилась пресс-служба калифорнийского клуба.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 26, Эйтон - 10, Хатимура - 9, Смарт - 9, Ларэвиа - 5, Хэйс - 4, Винсент - 3, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Колоко
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 31, Карри - 23, Куминга - 17, Хилд - 17, Грин - 8, Подзиемски - 7, Пэйтон II - 6, Richard - 5, Хорфорд - 5, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер

Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Напомним, «Лос-Анджелес» уступил со счётом 109:119. Хатимура провёл на площадке более 35 минут и за это время набрал девять очков, совершил четыре подбора и отдал три результативные передачи. В следующем матче «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча состоится 25 октября и начнётся в 5:00 мск.

