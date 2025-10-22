Фото: японский пилот Ф-1 Цунода встретился с японским игроком «Лейкерс» Хатимурой

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» в стартовавшем сезоне североамериканской лиги. Также Юки встретился с соотечественником Руи Хатимурой, выступающим за «озёрников». Фотографиями поделилась пресс-служба калифорнийского клуба.

Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Напомним, «Лос-Анджелес» уступил со счётом 109:119. Хатимура провёл на площадке более 35 минут и за это время набрал девять очков, совершил четыре подбора и отдал три результативные передачи. В следующем матче «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча состоится 25 октября и начнётся в 5:00 мск.

Уэстбрук не стал подписывать джерси «Лейкерс» со своей фамилией: