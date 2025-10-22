Назван несостоявшийся обмен, который бы помешал переходу Леброна в «Лейкерс» в 2018 году

Лёгкий форвард Леброн Джеймс мог бы не уходить из «Кливленд Кавальерс» в 2018 году, если бы в команду перешёл Пол Джордж. Об этом информирует Clutch Points со ссылкой на новую книгу журналиста Ярона Вайцмана A Hollywood Ending: The Dreams and Drama of the LeBron Lakers.

По данным автора, сразу после финала НБА 2017 года Джеймс и несколько его одноклубников провели встречу в отеле, где обсудили необходимость усиления состава, чтобы конкурировать с «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и Кевина Дюранта. Их целью стал лидер «Индианы Пэйсерс» Пол Джордж. Защитник «Кливленда» Дантэй Джонс связался с Джорджем, после чего тот встретился с Леброном на ужине в его доме в Брентвуде. Джеймс сумел убедить звезду «Индианы» присоединиться к «Кавальерс», и стороны даже согласовали трёхсторонний обмен: «Кливленд» получил бы Джорджа, «Денвер Наггетс» — Кевина Лава, а «Индиана» — Гэри Харриса и драфт-пики.

Однако обмен сорвался по решению президента по баскетбольным операциям «Пэйсерс» Кевина Притчарда. Руководство клуба посчитало, что переход Джорджа в «Кливленд» означал бы и дальнейшее пребывание Джеймса в Восточной конференции, чего в «Индиане» старались избежать. В итоге «Пэйсерс» обменяли Джорджа в «Оклахома-Сити Тандер». Тем же летом обмен запросил Кайри Ирвинг, а через год Леброн покинул «Кавальерс» и подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».

