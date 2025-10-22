Скидки
Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Баскетбол

«Обещаю, это только начало». Егор Дёмин выступил с обращением перед дебютом в НБА

«Обещаю, это только начало». Егор Дёмин выступил с обращением перед дебютом в НБА
Аудио-версия:
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился ожиданиями от нового этапа в своей карьере. Завтра, 23 октября, спортсмен дебютирует в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА): «Бруклин» встретится с «Шарлотт Хорнетс». Начало матча запланировано на 2:00 по московскому времени.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
«Сейчас я понимаю: я представляю не только себя. За моей спиной – родители, семья, друзья, тренеры, агентство, болельщики. И вся российская баскетбольная школа. Каждый, кто работал со мной, кто поддерживал, кто просто верил – вы часть этого пути. Спасибо вам.

Обещаю, это только начало. Я не строю иллюзий: впереди будет много сложного. Надо работать над броском, дриблингом, набирать мышечную массу, много работать на тренировках. Но это именно то, чего я хотел, – вызовы, рост, развитие, баскетбол самого высокого уровня», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

«Бруклин» показал бэкстейдж съёмок промо с Егором Дёминым:

