Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Баскетбол Новости

Владимир Гомельский оценил стартовый матч нового сезона НБА «Оклахома» — «Хьюстон»

Владимир Гомельский оценил стартовый матч нового сезона НБА «Оклахома» — «Хьюстон»
Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о стартовом матче нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором встречались «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Победу, добытую в овертайме, одержала «Оклахома» – действующий чемпион НБА.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 124
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Холмгрен - 28, Митчелл - 16, Уоллес - 14, Уиггинс - 10, Карузо - 8, Дорт - 6, Хартенштайн - 6, Уильямс - 2, Youngblood, Дженг, Barnhizer
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 39, Дюрант - 23, Томпсон - 18, Смит II - 16, Шеппард - 9, Окоги - 8, Адамс - 4, Капела - 4, Исон - 3, Харрис, Холидей, Дэвисон, Грин

– Почему тренер «Хьюстона» определил Алперена Шенгюна на позицию мощного форварда, а на центра выпустил Стивена Адамса? Как Вам Рид Шеппард?
– Тренер «Хьюстона» Име Удока – человек изобретательный и смелый в решениях. Для построения лучшей защиты против передней линии «Оклахомы» (Айзея Хартенштайн, Чет Холмгрен и Кейсон Уоллес) нужно было придумать, кому поручить опеку Холмгрена. Вот и вышел Адамс против Хартенштайна, Шенгюн против Холмгрена и Дюрант против Уоллеса. Таким образом Удока компенсировал преимущество «Оклахомы» в росте и, казалось, решил проблему Холмгрена. А в атаке Адамс Шенгюну не мешал играть так, как тому было удобно. Шеппард в концовке выглядел солидно, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Дюрант, Амен Томпсон и Шенгюн на медиадне «Хьюстон Рокетс»:

