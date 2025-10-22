Владимир Гомельский оценил стартовый матч нового сезона НБА «Оклахома» — «Хьюстон»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о стартовом матче нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором встречались «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Победу, добытую в овертайме, одержала «Оклахома» – действующий чемпион НБА.

– Почему тренер «Хьюстона» определил Алперена Шенгюна на позицию мощного форварда, а на центра выпустил Стивена Адамса? Как Вам Рид Шеппард?

– Тренер «Хьюстона» Име Удока – человек изобретательный и смелый в решениях. Для построения лучшей защиты против передней линии «Оклахомы» (Айзея Хартенштайн, Чет Холмгрен и Кейсон Уоллес) нужно было придумать, кому поручить опеку Холмгрена. Вот и вышел Адамс против Хартенштайна, Шенгюн против Холмгрена и Дюрант против Уоллеса. Таким образом Удока компенсировал преимущество «Оклахомы» в росте и, казалось, решил проблему Холмгрена. А в атаке Адамс Шенгюну не мешал играть так, как тому было удобно. Шеппард в концовке выглядел солидно, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

