Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Баскетбол

Андрей Кириленко оценил шансы Дёмина, Голдина и Лахина закрепиться в НБА

Андрей Кириленко оценил шансы Дёмина, Голдина и Лахина закрепиться в НБА
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о шансах Егора Дёмина («Бруклин Нетс»), Владислава Голдина («Майами Хит») и Виктора Лахина (подписывал контракт с «Оклахома-Сити Тандер») закрепиться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Наверное, самый большой шанс закрепиться — у Егора. Всё-таки он восьмой номер драфта, изначально на него было направлено чуть другое внимание. Владислав Голдин не был задрафтован, однако думаю, ему всё равно должны дать хотя бы небольшое время. Виктор Лахин, предполагаю, наверняка начнёт в G-Лиге (лига для фарм-клубов НБА) и не в составе «Оклахомы», потому что у этой команды очень сбитый в хорошем плане коллектив — очень сыгранный и чемпионский, поэтому будет крайне сложно туда попасть. Но, опять же, это не значит, что нет шансов, просто займёт больше времени», — приводит слова Кириленко «РБК Спорт».

Дёмин поделился памятными моментами из Макао:

