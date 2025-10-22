Лука Дончич прояснил своё состояние после проблем с бедром в матче с «Голден Стэйт»

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу своего состояния. В матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» спортсмен получил небольшое повреждение мышцы внутренней части правого бедра. Напомним, матч закончился победой «Голден Стэйт» со счётом 119:109.

«Скорее всего, ничего страшного. Я просто немного потянул бедро. Думаю, ничего страшного», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Лука набрал 43 очка, сделал 12 подборов и отдал девять результативных передач. В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча состоится 25 октября и начнётся в 5:00 мск.

