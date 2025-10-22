Скидки
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич прояснил своё состояние после проблем с бедром в матче с «Голден Стэйт»

Комментарии

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу своего состояния. В матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» спортсмен получил небольшое повреждение мышцы внутренней части правого бедра. Напомним, матч закончился победой «Голден Стэйт» со счётом 119:109.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 26, Эйтон - 10, Хатимура - 9, Смарт - 9, Ларэвиа - 5, Хэйс - 4, Винсент - 3, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Колоко
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 31, Карри - 23, Куминга - 17, Хилд - 17, Грин - 8, Подзиемски - 7, Пэйтон II - 6, Richard - 5, Хорфорд - 5, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер

«Скорее всего, ничего страшного. Я просто немного потянул бедро. Думаю, ничего страшного», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Лука набрал 43 очка, сделал 12 подборов и отдал девять результативных передач. В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча состоится 25 октября и начнётся в 5:00 мск.

Комментарии
