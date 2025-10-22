Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Раскрыты первые слова Леброна и Дэвиса в чате «Лейкерс» после новости об обмене Дончича

Раскрыты первые слова Леброна и Дэвиса в чате «Лейкерс» после новости об обмене Дончича
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс был первым, кто сообщил игрокам команды новость об обмене разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс».

Как информирует New York Post со ссылкой на новую книгу спортивного журналиста Ярона Вайцмана, Бронни переслал в командный чат твит инсайдера Шамса Чарании в тот момент, когда тот объявил об обмене.

По словам Вайцмана, Бронни, как и многие в спортивном мире, поначалу решил, что аккаунт Чарании взломали, так как поверить в возможность подобного обмена было непросто. Также журналист отметил, что Энтони Дэвис, на которого обменяли Дончича, написал в чате: «Они что, реально обменяли меня?»

После этого он пожелал партнёрам удачи и покинул чат. Леброн Джеймс, по данным источника, отправил сообщение из трёх букв: «WTF».

Сейчас читают:
Стефена Карри чуть не сломали — а он эффектно поставил точку. У «Лейкерс» что — проблемы?
Видео
Стефена Карри чуть не сломали — а он эффектно поставил точку. У «Лейкерс» что — проблемы?

Лука Дончич и Леброн Джеймс на медиадне «Лейкерс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android