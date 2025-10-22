Раскрыты первые слова Леброна и Дэвиса в чате «Лейкерс» после новости об обмене Дончича

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс был первым, кто сообщил игрокам команды новость об обмене разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс».

Как информирует New York Post со ссылкой на новую книгу спортивного журналиста Ярона Вайцмана, Бронни переслал в командный чат твит инсайдера Шамса Чарании в тот момент, когда тот объявил об обмене.

По словам Вайцмана, Бронни, как и многие в спортивном мире, поначалу решил, что аккаунт Чарании взломали, так как поверить в возможность подобного обмена было непросто. Также журналист отметил, что Энтони Дэвис, на которого обменяли Дончича, написал в чате: «Они что, реально обменяли меня?»

После этого он пожелал партнёрам удачи и покинул чат. Леброн Джеймс, по данным источника, отправил сообщение из трёх букв: «WTF».

Лука Дончич и Леброн Джеймс на медиадне «Лейкерс»: