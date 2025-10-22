Стало известно, начнёт ли Дёмин дебютный матч в НБА в старте «Бруклина» — RotoWire

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс». Об этом информирует авторитетный ресурс RotoWire, который специализируется, в частности, на прогнозировании стартовых пятёрок команд НБА.
Встреча состоится 23 октября и начнётся в 2:00 мск.
Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне он выступал в NCAA, где набирал 10,6 очка, 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.
