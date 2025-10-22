Грин — о пропуске Леброном матча-открытия: старая задница сидела в кресле Фила Джексона

35-летний американский тяжёлый форвард Дрэймонд Грин, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», пошутил после победы в дебютном матче сезона-2025/2025 с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:109) над травмированным Леброном Джеймсом.

«Старая задница Леброна сидела там в кресле Фила Джексона», — приводит слова Грина NBC Sports.

Леброн впервые за свои 23 года в североамериканской лиге пропустил дебютный матч сезона. 40-летний четырёхкратный чемпион столкнулся во время подготовки к сезону-2025/2026 с защемлением седалищного нерва. Его возвращение ожидается в ноябре.