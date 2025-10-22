«Самара» потерпела шестое поражение в Единой лиге, с крупным счётом уступив «Парме»

В среду, 22 октября, на арене «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный клуб «Бетсити Парма» принимал «Самару». Пермские баскетболисты одержали победу над самарцами со счётом 103:81 (30:25; 22:16; 28:26; 23:14).

Для «Самары» это поражение стало шестым в шести первых турах Единой лиги.

Лучшим игроком в составе «Пармы» стал американский разыгрывающий защитник Брендан Адамс, оформивший дабл-дабл, на его счету 18 очков, четыре подбора, 11 передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+32».

У «Самары» отличился российский форвард Дмитрий Чебуркин, в его активе 27 очков, шесть подборов, одна передача, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+24».