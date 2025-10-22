Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бетсити Парма — Самара, результат матча 22 октября 2025, счет 103:81, Единая лига ВТБ 2025-2026

«Самара» потерпела шестое поражение в Единой лиге, с крупным счётом уступив «Парме»
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 22 октября, на арене «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный клуб «Бетсити Парма» принимал «Самару». Пермские баскетболисты одержали победу над самарцами со счётом 103:81 (30:25; 22:16; 28:26; 23:14).

Для «Самары» это поражение стало шестым в шести первых турах Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
103 : 81
Самара
Самарская область
Бетсити Парма: Картер - 24, Адамс - 18, Сандерс - 17, Захаров - 14, Фирсов - 10, Свинин - 9, Адамс - 6, Ильницкий - 4, Стафеев - 1, Якушин, Егоров
Самара: Чебуркин - 27, Михайловский - 16, Минченко - 14, Чеваренков - 10, Шейко - 9, Кузнецов - 2, Косяков - 2, Великородный - 1, Пивцайкин, Маруфов, Чикарев

Лучшим игроком в составе «Пармы» стал американский разыгрывающий защитник Брендан Адамс, оформивший дабл-дабл, на его счету 18 очков, четыре подбора, 11 передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+32».

У «Самары» отличился российский форвард Дмитрий Чебуркин, в его активе 27 очков, шесть подборов, одна передача, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+24».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Уралмаш» потрепал нервы «Зениту» в юбилейном матче Секулича в Единой лиге
«Уралмаш» потрепал нервы «Зениту» в юбилейном матче Секулича в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android