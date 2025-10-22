Кириленко заявил, что в российском баскетболе будет большой провал поколений

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о молодых баскетболистах.

«Не сказал бы, что сейчас двери открываются или нет. Сегодня проблематика в том, что закрыто международное движение из-за санкций, и у нас будет большой провал поколений, которые не играют на международной арене. Поэтому это действительно счастье, что у нас три человека заявили о себе. Если ты хочешь стать лучшим спортсменом, то ты должен играть с лучшими в мире. Рад за наших ребят в НБА. У них сейчас есть возможность играть на регулярном уровне с лучшими игроками в мире — это большой плюс», — приводит слова Кириленко РИА Новости Спорт.