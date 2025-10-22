Скидки
Главная Баскетбол Новости

УНИКС — Автодор, результат матча 22 октября 2025, счет 87:68, Единая лига ВТБ 2025-2026

УНИКС одержал шестую победу кряду в Единой лиге, выиграв у «Автодора»
Комментарии

В среду, 22 октября, в Казани на стадионе «Баскет-холл» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный УНИКС принимал «Автодор». Казанские баскетболисты одержали победу в матче с саратовскими со счётом 87:68 (19:21; 27:21; 21:15; 20:11).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
87 : 68
Автодор
Саратов
УНИКС: Бингэм - 18, Ли - 18, Рейнольдс - 17, Брайс - 12, Д. Кулагин - 11, Беленицкий - 5, Лопатин - 5, Абдулбасиров - 1, Халилулаев, Илюк, Белоусов
Автодор: Пранаускис - 14, Эдвардс - 13, Беслач - 11, Мотовилов - 10, Вольхин - 10, Евсеев - 6, Клименко - 4, Сущик, Фёдоров, Яковлев, Хэмилтон

Лучшим игроком в составе УНИКСа стал американский разыгрывающий защитник Пэрис Ли — 18 очков, семь подборов, два блок-шота и три потери при коэффициенте эффективности «+30».

У «Автодора» самым эффективным стал российский форвард Александр Евсеев — шесть очков, пять подборов, одна передача, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+10».

