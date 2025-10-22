УНИКС одержал шестую победу кряду в Единой лиге, выиграв у «Автодора»

В среду, 22 октября, в Казани на стадионе «Баскет-холл» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный УНИКС принимал «Автодор». Казанские баскетболисты одержали победу в матче с саратовскими со счётом 87:68 (19:21; 27:21; 21:15; 20:11).

Лучшим игроком в составе УНИКСа стал американский разыгрывающий защитник Пэрис Ли — 18 очков, семь подборов, два блок-шота и три потери при коэффициенте эффективности «+30».

У «Автодора» самым эффективным стал российский форвард Александр Евсеев — шесть очков, пять подборов, одна передача, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+10».