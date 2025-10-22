Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — Мега, результат матча 22 октября 2025, счет 72:81, Winline Basket Cup 2025-2026

ЦСКА сенсационно уступил сербской «Меге» во внутрисезонном турнире Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 22 октября, на стадионе «Мегаспорт» в Москве завершился матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup 2025 между местным ЦСКА и сербской «Мегой», выступающей в Адриатической лиге АВА 2. Армейцы со счётом 72:81 (20:25; 22:14; 17:20; 13:22) уступили гостям из Белграда.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
72 : 81
Мега
Белград
ЦСКА: Кливленд - 14, Астапкович - 13, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, Ухов - 7, Руженцев - 5, Курбанов - 4, Уэйр - 3, Чадов - 2, Антонов - 2, Ганькевич - 1
Мега: Суиго - 18, Джулович - 17, Дрезгич - 14, Крофлич - 9, Маркович - 8, Радоичич - 5, Вукчевич - 5, Мушицки - 3, Сиби - 2, Миленкович, Сржентич

В составе действующего чемпиона Единой лиги отличился лёгкий форвард Антон Астапкович, в его активе 13 очков, четыре подбора и одна потеря при коэффициенте эффективности «+14».

У белградского клуба лучшим с точки зрения эффективности стали сразу двое игроков — защитник Саво Дрезгич и форвард Асим Джулович. У Саво 14 очков, пять подборов, семь передач, два перехвата и шесть потерь, а у Асима 17 очков, шесть подборов, две передачи, один перехват и одна потеря. У обоих игроков коэффициент эффективности «+20».

«Мега» располагается на седьмом месте во второй Адриатической лиге из девяти команд, опережая «Црвену Звезду», идущую восьмой.

Календарь WINLINE Basket Cup 2025
Турнирная таблица WINLINE Basket Cup 2025
Материалы по теме
УНИКС не щадит топов. «Локо» был близок к камбэку, но не справился с давлением
УНИКС не щадит топов. «Локо» был близок к камбэку, но не справился с давлением
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android