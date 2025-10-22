ЦСКА сенсационно уступил сербской «Меге» во внутрисезонном турнире Единой лиги

В среду, 22 октября, на стадионе «Мегаспорт» в Москве завершился матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup 2025 между местным ЦСКА и сербской «Мегой», выступающей в Адриатической лиге АВА 2. Армейцы со счётом 72:81 (20:25; 22:14; 17:20; 13:22) уступили гостям из Белграда.

В составе действующего чемпиона Единой лиги отличился лёгкий форвард Антон Астапкович, в его активе 13 очков, четыре подбора и одна потеря при коэффициенте эффективности «+14».

У белградского клуба лучшим с точки зрения эффективности стали сразу двое игроков — защитник Саво Дрезгич и форвард Асим Джулович. У Саво 14 очков, пять подборов, семь передач, два перехвата и шесть потерь, а у Асима 17 очков, шесть подборов, две передачи, один перехват и одна потеря. У обоих игроков коэффициент эффективности «+20».

«Мега» располагается на седьмом месте во второй Адриатической лиге из девяти команд, опережая «Црвену Звезду», идущую восьмой.