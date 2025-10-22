Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«2%». Легионер ЦСКА Кливленд оценил шансы сборной России в матче с США

«2%». Легионер ЦСКА Кливленд оценил шансы сборной России в матче с США
Комментарии

31-летний американский баскетболист Антониус Кливленд, представляющий команду Единой лиги ВТБ ЦСКА, высказался о возможном товарищеском матче между сборной России и США.

«Баскетбольный матч России с США был бы классным событием. Это было бы интересно. Но победу точно одержала бы команда США. На победу вашей сборной я бы дал 2%. Однако было бы здорово просто увидеть, как эти две команды играют друг с другом», — приводит слова Кливленда издание Legalbet.

Сегодня армейцы встречались с сербской «Мегой» в рамках WINLINE Basket Cup 2025 и уступили со счётом 72:81. Антониус набрал по ходу матча 14 очков, сделал четыре подбора, две передачи и один блок-шот при одной потере.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
72 : 81
Мега
Белград
ЦСКА: Кливленд - 14, Астапкович - 13, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, Ухов - 7, Руженцев - 5, Курбанов - 4, Уэйр - 3, Чадов - 2, Антонов - 2, Ганькевич - 1
Мега: Суиго - 18, Джулович - 17, Дрезгич - 14, Крофлич - 9, Маркович - 8, Радоичич - 5, Вукчевич - 5, Мушицки - 3, Сиби - 2, Миленкович, Сржентич
Материалы по теме
ЦСКА сенсационно уступил сербской «Меге» во внутрисезонном турнире Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android