«2%». Легионер ЦСКА Кливленд оценил шансы сборной России в матче с США
31-летний американский баскетболист Антониус Кливленд, представляющий команду Единой лиги ВТБ ЦСКА, высказался о возможном товарищеском матче между сборной России и США.
«Баскетбольный матч России с США был бы классным событием. Это было бы интересно. Но победу точно одержала бы команда США. На победу вашей сборной я бы дал 2%. Однако было бы здорово просто увидеть, как эти две команды играют друг с другом», — приводит слова Кливленда издание Legalbet.
Сегодня армейцы встречались с сербской «Мегой» в рамках WINLINE Basket Cup 2025 и уступили со счётом 72:81. Антониус набрал по ходу матча 14 очков, сделал четыре подбора, две передачи и один блок-шот при одной потере.
WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
72 : 81
Мега
Белград
ЦСКА: Кливленд - 14, Астапкович - 13, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, Ухов - 7, Руженцев - 5, Курбанов - 4, Уэйр - 3, Чадов - 2, Антонов - 2, Ганькевич - 1
Мега: Суиго - 18, Джулович - 17, Дрезгич - 14, Крофлич - 9, Маркович - 8, Радоичич - 5, Вукчевич - 5, Мушицки - 3, Сиби - 2, Миленкович, Сржентич
Комментарии
