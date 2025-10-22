«2%». Легионер ЦСКА Кливленд оценил шансы сборной России в матче с США

31-летний американский баскетболист Антониус Кливленд, представляющий команду Единой лиги ВТБ ЦСКА, высказался о возможном товарищеском матче между сборной России и США.

«Баскетбольный матч России с США был бы классным событием. Это было бы интересно. Но победу точно одержала бы команда США. На победу вашей сборной я бы дал 2%. Однако было бы здорово просто увидеть, как эти две команды играют друг с другом», — приводит слова Кливленда издание Legalbet.

Сегодня армейцы встречались с сербской «Мегой» в рамках WINLINE Basket Cup 2025 и уступили со счётом 72:81. Антониус набрал по ходу матча 14 очков, сделал четыре подбора, две передачи и один блок-шот при одной потере.